Fiesta familiar accesible: todo lo que tiene que saber de la Expo San Carlos 2026

La Expo San Carlos Internacional 2026 abrirá sus puertas el próximo 16 de abril con la familia como protagonista. La organización confirmó una tarifa única de 3.500 colones, que permitirá disfrutar de la mayoría de atracciones sin costos adicionales.

El ingreso al campo ferial incluye acceso ilimitado a juegos mecánicos, actividades taurinas y rodeo, además de servicios sanitarios sin cobros extra. Con esta medida, se busca garantizar entretenimiento seguro y consciente del presupuesto de los costarricenses.

Walter Hernández, vocero del evento, destacó que la tarifa única busca que familias de San Carlos y zonas como Upala, Guatuso, Zarcero, Los Chiles y Río Cuarto puedan disfrutar con tranquilidad. “Es un evento accesible y pensado para todos”, aseguró.

La agenda cultural incluye pasacalles, mascaradas, festival de bandas, conciertos internacionales y el tradicional tope. Todas las actividades fueron diseñadas para niños, jóvenes y adultos, en un entorno controlado y con amplia oferta musical.

El campo ferial contará con más de 80 cámaras de vigilancia y monitoreo constante, además de oficiales privados y apoyo de la Fuerza Pública.

Con más de 70 stands comerciales, la Expo también dinamizará la economía regional y generará cientos de empleos.