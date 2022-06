Fiebre por Louis Tomlinson se reavivó en enérgico concierto

Por Luanna Orjuela Murcia | 6 de junio de 2022, 7:59 AM

Con gran entusiasmo, 18.000 personas corearon los éxitos del cantautor británico Louis Tomlinson, este domingo, en el Parque Viva.

A muchas fanáticas se les cumplió su sueño de adolescencia:ver en vivo y a todo color al exintegrante de One Direction.

Las jóvenes estaban tan entusiasmadas por detallar al artista que presionaban para estar en la primera fila. Esto ocasionó algunos desmayos, pero la adrenalina del momento permitió a las chicas disfrutar del show.

18 canciones formaban el 'set list' (repertorio) del británico.

"Entiendo que están muy emocionadas; pero, por favor, den unos pasos para atrás, no queremos ningún accidente", dijo la producción antes de empezar el concierto.

Algunas fans madrugaron y llegaron al Parque Viva desde las 5 a. m. para tener el mejor campo. Entonces, a las 8:10 p. m., cuando salió Tomlinson al escenario, estaban un poco cansadas, pero todo el esfuerzo valió la pena.

Con enérgicos gritos, el público le dio la bienvenida al británico, quien inició su concierto con We made it, canción de su primer disco Walls (2019).

Las fans llevaban paletas con la cara de Tomlinson, banderas LGBT, bandanas y carteles.

Se debe destacar el papel de los teloneros de la noche. El representante costarricense fue el rockero Pedro Capmany. El tico aprovechó la oportunidad para cantar su nuevo tema, Universo, y sorprendió con Los pollitos dicen, de su padre, el recordado José Capmany.

La agrupación californiana Sun Room también salió al escenario y conquistó a las costarricenses. Los estadounidenses cantaron por 30 minutos con la intención de darse a conocer en Costa Rica.

“Louis, Louis” gritaba el público, en su mayoría mujeres de entre 15 y 25 años. El británico las complació al cantar dos canciones de su antigua banda: Little Black Dress y Through the Dark.

Tomlinson tiene únicamente un disco como solista, llamado Walls.





Las intervenciones del artista no fueron muy extensas. En las pocas frases que dijo, incorporaba siempre la palabra “fucking”. Algunas de ellas fueron: “You are the best fucking fans in the world” (ustedes son los mejores fanáticos del mundo), “I fucking love you” (los amo) y “you have been fucking unbelievable” (han estado jodidamente increíbles). Además, el cantante de 30 años no tuvo reparo en sacar el dedo del centro en reiteradas ocasiones.

A las 9:13 p. m. se apagaron las luces y se detuvo la música; pero, ante la insistencia del público, a las 9:18 p. m. Tomlinson regresó para cerrar con el tema Kill My Mind.

Sin duda, un día de muchas emociones para sus fanáticas, quienes, seguramente, hoy amanecieron sin voz de gritar con tanto esmero este domingo.