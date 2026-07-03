Festival Viva el Café reúne a más de 100 expositores este fin de semana en Antigua Aduana

Periodista: Paola Zamora

El café costarricense es el protagonista este fin de semana en la Antigua Aduana, donde más de 100 productores y emprendedores de todo el país participan en la sétima edición del Festival Viva el Café.

La actividad abrió sus puertas este viernes y se extenderá hasta el domingo 5 de julio. El evento reúne a productores de café de especialidad y a emprendedores que presentan una amplia variedad de productos elaborados a partir del grano.

Los visitantes pueden encontrar alimentos, bebidas y artículos para el cuidado personal desarrollados con café, además de conocer propuestas que combinan tradición e innovación.

Muchos de los emprendimientos presentes surgieron del legado de familias cafetaleras. Sus impulsores mantienen la tradición del cultivo y, al mismo tiempo, desarrollan nuevos productos para ampliar el valor del café costarricense.

El festival también atrae a turistas extranjeros, quienes destacan la calidad del café nacional y el prestigio que ha alcanzado en los mercados internacionales.

La agenda incluye competencias de barismo, catación y métodos de filtrado. Además, ofrece recorridos para conocer la historia del café y su importancia para Costa Rica.