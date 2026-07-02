Festival Internacional de Cine expandirá sus funciones más allá de San José

Periodista: Paola Zamora.

Del 23 de julio al 1.º de agosto, el Festival Internacional de Cine ofrecerá una amplia programación con producciones nacionales e internacionales y actividades dirigidas al público de todas las edades (ver video adjunto).



La edición de este año dará un lugar destacado al cine caribeño. También presentará películas de terror, cine fantástico, relatos sobre jóvenes y adolescentes, además de producciones aptas para la niñez.



Las proyecciones se realizarán en el Cine Magaly y en diferentes sedes de San José. El festival también llegará a cantones como Pérez Zeledón, Matina y comunidades de la Zona Norte.



La organización busca ampliar el acceso a las actividades mediante funciones abiertas a todo público.



Los organizadores invitaron a las personas interesadas a llegar con anticipación a cada función para asegurar su espacio y disfrutar de la programación.



