Festival de Mares 2026 se apoya en el arte para hacer conciencia ambiental

El Festival de Mares 2026 se realizará el próximo 19 de abril en Casa Selvita, en Playas del Coco, como un espacio que une arte, ciencia y comunidad.

La actividad arrancará a las 4 p. m. y forma parte de la tercera edición de este encuentro, que busca generar conciencia sobre la conservación de los ecosistemas marinos apoyándose en el arte.

El evento tendrá un formato de festival comunitario con feria interactiva, donde participarán más de 15 organizaciones entre ONG, proyectos científicos y universidades.

La programación incluye música en vivo, danza, exhibiciones artísticas, documentales ambientales y talleres educativos, además de actividades pensadas para toda la familia.

Uno de los enfoques principales de esta edición será la conservación de la fauna coralina, visibilizando iniciativas de restauración en Bahía Culebra.

El festival es impulsado por organizaciones como Alianza Mar y Tierra y Life & Dive, que trabajan en proyectos de conservación y educación ambiental en la región.