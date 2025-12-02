¡Festival de la Luz y Teletica lo llevan a Islandia! Le contamos cómo participar

El Festival de la Luz 2025 no solo iluminará San José con carrozas, bandas y un despliegue inspirado en las auroras boreales. Teletica también ofrecerá a un televidente la oportunidad de viajar a Islandia, el país que sirve de metáfora para esta edición: el lugar donde nace la luz.

Así lo confirmó Guiselle Camacho, productora de la transmisión de Canal 7, quien detalló cómo funcionará la dinámica para participar en el sorteo del esperado premio, desarrollado en conjunto con MDTours.

Camacho explicó que el mecanismo será “muy sencillo”, pensado para que más personas puedan concursar mientras disfrutan la transmisión del desfile. Durante el programa aparecerán tres códigos QR en distintos momentos; cada uno debe ser escaneado para acceder a un formulario donde los espectadores ingresarán sus datos.

“Cada vez que sale este código, la gente tendrá la oportunidad de escanear y participar. Eso sí, deben tener los tres códigos para quedar inscritos”, precisó.

Además, los participantes deberán dar “like” a la página de MDTours, el socio comercial encargado de llevar al ganador al país nórdico. Este requisito debe cumplirse solo una vez.

La dinámica incluye un tour completo por Islandia, con paisajes impresionantes como playas cubiertas de hielo, sitios históricos y, por supuesto, la posibilidad de observar auroras boreales. Camacho afirmó que MDTours es una empresa con amplia experiencia en la búsqueda de este fenómeno natural.

“No lo podríamos garantizar al 100% porque es naturaleza, pero las experiencias con ellos son muy buenas. Nuestro equipo ya tuvo la oportunidad de vivirlo y es un espectáculo increíble”, comentó.

La productora recordó que el viaje a Islandia —al igual que el año pasado, cuando el premio fue a París— busca agradecer a la audiencia y elevar el nivel de la producción. “Queríamos ir un paso más allá y llevar a nuestro público al lugar donde nace la luz”, afirmó.

El Festival de la Luz 2025 se transmitirá el sábado 13 de diciembre, con una previa de 5 p. m. a 6 p. m. y la transmisión oficial de 6 p. m. a 10 p. m.

Durante esas horas, quienes sigan la señal de Teletica no solo disfrutarán del espectáculo, sino que podrían ser los afortunados en vivir una aventura bajo las auroras boreales.