Festival de la Luz 2025: Teletica revela al equipo que dará vida a la gran transmisión

El Festival de la Luz 2025 regresará este 13 de diciembre con una propuesta inspirada en las auroras boreales y una transmisión que Teletica prepara con un equipo de presentadores que combina rostros tradicionales con nuevas incorporaciones.

La previa se emitirá de 5 p. m. a 6 p. m., mientras que la transmisión oficial se extenderá de 6 p. m. a 10 p. m.



Según confirmó la productora Guiselle Camacho, este año se suma Thais Alfaro al grupo de comunicadores que acompañarán al público durante el recorrido. Ella estará junto a Juan Carlos Zumbado en la cobertura periodística, mientras que Edgar Silva y María Jesús Prada conducirán desde la tarima principal, y Mauricio Hoffmann y Nancy Dobles lo harán desde piso.

Camacho adelantó que Zumbado tendrá una misión especial dentro de la producción: mostrar de cerca cómo se preparan las bandas, la logística detrás de la organización y el trabajo de los directores, un contenido que permitirá acercar aún más al público a la esencia del festival.

Para Juanka, como es conocido, regresar por segundo año consecutivo representa un reconocimiento profesional. Explicó que el año pasado llegó con nervios porque, aunque estudió todo lo que implicaba cubrir el evento, nunca había asistido en vivo al festival.

“No sabía cómo era la dinámica, iba a hacer algo que nunca había presenciado”, recordó. Este año, sin embargo, dice sentirse más seguro y acuerpado tras conocer a los directores de las bandas y haber cubierto notas relacionadas.

​“Me siento muy agradecido, como con nuevos aires profesionales. Después de diez años en el canal, nueve de ellos en Más Que Noticias, he tenido la oportunidad de involucrarme en otras producciones. Es una responsabilidad grande, pero también una emoción enorme”, expresó, destacando que diciembre es uno de los meses en los que más trabajo tiene.

La emoción también es parte esencial de esta época para María Jesús Prada, quien destaca que el Festival de la Luz forma parte de su memoria afectiva desde la infancia.

​​“Es mi principal recuerdo de Navidad. Lo he presentado soltera, casada, embarazada; el año pasado llevé a mi hijo a su primer festival y este año irá otra vez”, compartió.

Para ella, la celebración no solo es un compromiso profesional, sino también una tradición familiar: ​“Es una excusa hermosa para celebrar la Navidad con mi hijo y, a la vez, con toda la audiencia de Teletica. Es algo que no tiene palabras”.

La edición de este año traerá múltiples novedades que buscan sorprender a los asistentes y a quienes seguirán la transmisión. Uno de los cambios más significativos es la nueva ruta del desfile, que permitirá acercarse más al centro de la ciudad y habilitar actividades que antes no eran posibles.

Además, la tarima central estará ubicada frente al restaurante República y tendrá un diseño completamente nuevo, pensado para transportar al espectador a un ambiente similar al de las auroras boreales. La temática se extenderá al público, que recibirá pulseras rítmicas de colores, y a las graderías, donde se organizarán activaciones como mosaicos humanos y flashmobs.



Con estos elementos, el Festival de la Luz 2025 promete una edición inolvidable que mantiene viva la tradición navideña al tiempo que incorpora nuevas propuestas para acercar la magia de la temporada a toda Costa Rica. Siga este medio para conocer más detalles de uno de los eventos más esperados del año.

