Festival de la Luz 2025: Policía Municipal despliega operativo de seguridad masivo

La Municipalidad de San José presentó este lunes el plan operativo de seguridad para el Festival de la Luz, que se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre en el Parque Metropolitano La Sabana. El dispositivo contempla cierres de vías, Ley Seca, control de accesos y un amplio despliegue de personal policial y de emergencia con el fin de asegurar un evento ordenado y seguro.

La celebración contará con un contingente de más de 1.000 personas entre oficiales de la Policía Municipal de San José, Fuerza Pública, Policía de Tránsito, seguridad privada y voluntarios capacitados para la atención de eventos masivos.



Las principales instituciones involucradas en el operativo son: Policía Municipal de San José, Fuerza Pública, Policía de Tránsito, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, OIJ, Ministerio de Salud, CCSS, PANI, Icoder, CNFL y Dirección General de Aviación Civil.



Para agilizar la atención de emergencias, se dispondrán vehículos estratégicamente ubicados en los accesos al parque y a lo largo del recorrido oficial del evento. Además, La Sabana estará completamente vallada y contará con 11 accesos oficiales controlados, incluyendo puentes peatonales y entradas desde avenidas principales.



Cierres viales y movilidad:﻿

Desde el miércoles 11 y jueves 12 de diciembre, entre las 10:00 p.m. y 5:00 a.m., se realizarán cierres parciales de vías. El viernes 12, a partir de las 11:00 p.m., se implementarán cierres completos alrededor del parque, dejando habilitada únicamente la calle 42 para tránsito controlado. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía planificar rutas alternas para evitar congestionamientos.



Medidas especiales:



El Festival será libre de humo de tabaco. Además, se aplicará "ley seca" durante todo el sábado 13 de diciembre en un perímetro de 200 metros alrededor del parque.



También se prohíbe la det﻿onación de pólvora y venta ambulante dentro y alrededor del parque.



Recomendaciones para los asistentes:

Se aconseja a la ciudadanía mantener sus objetos personales seguros, evitar portar grandes sumas de dinero, permanecer hidratados, usar protección solar y no perder de vista a niños y adolescentes. Se permitirá únicamente el uso de bancos plásticos y se sugiere colocar identificación con nombre y contacto en los menores.



La Municipalidad de San José agradece la colaboración de la ciudadanía y solicita seguir las indicaciones de las autoridades para disfrutar de un Festival de la Luz seguro y familiar.

