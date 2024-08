¡‘Ferxxo’ en Costa Rica! Este viernes liberan más entradas para concierto

Si desea disfrutar de grandes éxitos del colombiano Feid, conocido como Ferxxo, tiene una segunda oportunidad.



Pese a que Jogo, la productora del evento, anunció el sold out de los tiquetes, ahora anunció que liberará más entradas para el esperado concierto.

La cita para entonar Feliz Cumpleaños Ferxxo, Ferxxo 100, Luna y Sorry 4 that much es el domingo 15 de setiembre en el Estadio Nacional.

Los boletos se pueden adquirir por medio de eticket.cr a partir de este viernes a las 10 a. m. Los precios van desde los ₡30.000 hasta los ₡115.000