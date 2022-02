Fernando Carballo, pintor: "A veces las academias le enredan la vida al artista"

El artista plástico, Fernando Carballo Jiménez, ganó este jueves el Premio Nacional de Cultura Magón 2021. En esta ocasión, el galardón se otorgó de manera compartida entre Carballo y Arabella Salaverry Pardo, quien se destaca como escritora, poeta, actriz, directora teatral y gestora cultural costarricense.



Carballo, oriundo de Cartago, es uno de los máximos representantes de la historia plástica costarricense y ha dedicado casi toda su vida al arte.

"Ha experimentado con diversas técnicas como la pintura al óleo, la serigrafía, la litografía y el grabado en metal y su producción artística no se ha quedado solamente en Costa Rica, sino que ha transcendido a países como México, Estados Unidos, España, Colombia, Austria, entre otros", señaló el Ministerio de Cultura.

Además, ha realizado más de 100 exposiciones individuales o colectivas en el país y a nivel internacional. Sus exposiciones se han ejecutado en importantes museos del mundo, como el Museo de Arte Moderno Latinoamericano en Washington, aunque también exhibe su trabajo en suelo nacional, puntualmente en el Museo de Arte Costarricense.

Obra titulada "La señora de la lluvia".





Sobre su reconocimiento, Carballo dijo a Teletica.com, "Yo muy contento porque siempre esos reconocimientos le caen a uno mejor, a que lo ataquen verdad. Y eso significa que hemos escogido un buen camino porque el trabajo ha sido reconocido y ha tenido ese merecimiento".

Para el cartaginés ha sido un camino largo y tedioso. Asegura que hay que tener un espíritu muy fuerte y determinante: "Esto que uno hace es poder conversar con la gente de ahora y con la gente de 100 años después".

Agregó, además, que se siente contento "porque yo soy absolutamente autodidacta, eso me ha permitido ver las cosas más humanamente cerca de mí. A veces las academias le enredan la vida al artista, en cambio, yo nunca me dejé enredar, siempre hice lo que me dio la gana y sigo haciendo lo que me da la gana".

La Asamblea Legislativa declaró a Carballo como Ciudadano de Honor de Costa Rica, reconocimiento que se ha otorgado solamente a tres pintores en toda la historia del país (Carballo, Isidro Con Wong y Jorge Jiménez Deredia).

En julio, el artista presentará su e xposición “Peregrinos” en el Museo Calderón Guardia. "La tengo planeada desde hace seis años, es una culminación a mi carrera, es con la técnica de dripping , que yo le llamo chorreado, y es cuando sale pintura de una botella con huequitos y yo hago los dibujos", detalló el pintor.