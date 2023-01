Fernanda Rodríguez pide oraciones antes de la final de Miss Universo: "Dios va delante de mí"

“Los amo, vibren conmigo ese día para que me manden sus fuerzas desde allá. Les pido que me pongan en sus oraciones porque eso es lo primero para mí, siempre lo digo: 'Dios va delante de mí en este camino'. Este sueño ya no es solo mío, es de todos los ticos. Esto es para ustedes, dejaré mi corazón y mi alma. Que el mensaje que llevo de inclusión, respeto, de amarnos los unos a los otros, sea ojalá claro y se me recuerde por eso", concluyó.