Feria Geek “calentará” concierto sinfónico Dragon Ball Z vs. Caballeros del Zodiaco

El próximo domingo 9 de noviembre, Parque Viva será escenario de la Feria Geek, un encuentro dedicado al anime y la cultura pop que iniciará al mediodía y servirá como antesala al esperado concierto sinfónico Dragon Ball Z vs. Caballeros del Zodiaco, programado para las 7 p. m.



Las entradas están disponibles en eticket.cr con precios desde los 75 hasta los 172 dólares e incluyen el acceso a todas las actividades de la feria. Los boletos pueden adquirirse con opción de Tasa Cero a tres y seis meses.



Una jornada para toda la familia



Desde las 12 p. m. y hasta las 6 p. m., los asistentes podrán disfrutar de concursos de cosplay, zonas de realidad virtual, firma de autógrafos con artistas invitados y presentaciones musicales, entre ellas la agrupación Zukia.

La feria también contará con un área de experiencias gaming, donde se disputará la final del torneo Dragon Ball Fighters en alianza con Infinity Gaming.



Una de las dinámicas más esperadas será la búsqueda de las siete Esferas del Dragón escondidas dentro del recinto. Quienes las encuentren recibirán premios exclusivos de los patrocinadores. Además, el Photo Experience de la Nube Voladora promete convertirse en uno de los principales atractivos.



Para los más pequeños habrá un Kids Garden con inflables, go karts y actividades familiares. Asimismo, se habilitará una zona comercial con venta de ropa, coleccionables, artículos tecnológicos y mercadería oficial del concierto, junto a un área gastronómica con food trucks.



El gran cierre: un concierto sinfónico de talla internacional



La jornada culminará con la presentación de más de 40 músicos en escena junto a guitarras eléctricas y las voces oficiales de las series, Adrián Barba y Mauren Mendo.

La Orquesta Universal, dirigida por un integrante de la Royal Symphony Orchestra de Bogotá, interpretará los temas más emblemáticos de ambas sagas en un espectáculo que combinará nostalgia, energía y producción internacional.



Felipe Jara, productor general de Peanut Events, afirmó que el objetivo es brindar al público una experiencia inolvidable:

​“Costa Rica merece un espectáculo de este nivel. Queremos que cada asistente viva una celebración de la cultura 'geek', con música, emociones y recuerdos que trascienden generaciones”, destacó.﻿

Transporte oficial



Para facilitar el traslado, la empresa Marvi ofrecerá rutas especiales desde Cartago, Plaza del Sol, Morazán, La Sabana y Escazú. El costo del transporte será de $10 ida y vuelta, con dos horarios diferenciados: uno para quienes asistan únicamente a la feria y otro para los que lleguen directamente al concierto. Los boletos estarán disponibles en starticket.cr



