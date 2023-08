Felipe Pacheco, el editor musical costarricense que deja su huella en Hollywood

“En todos esos años, en California, tenía la intención de ser productor de música, pero me di cuenta que es un trabajo muy solitario y eso no me gustaba mucho. Entonces, cuando me ofrecieron la parte de la edición, me comentaron que era un puesto muy colaborativo. Y eso me llamó más la atención, me fue muy bien y dije: 'Esto es lo que quiero hacer'”, indicó a Teletica.com.