Fátima Pinto pasará su cumpleaños en medio de complicada situación de salud
La cantante costarricense llega a sus 26 años este 24 de diciembre, mientras se recupera de un cuadro que la ha mantenido bajo tratamiento médico y en reposo absoluto.
La cantante tica, Fátima Pinto, cumple 26 años este miércoles 24 de diciembre, en medio de una difícil situación de salud.
Según se dio a conocer, hace aproximadamente dos meses presentó un resfrío del cual posteriormente tuvo una recaída, lo que derivó en una infección respiratoria confirmada por los médicos el domingo anterior.
A través de su perfil de Instagram, la artista compartió una imagen en la que se le observa internada en un centro médico, acompañada del mensaje: “Estamos de vuelta, no les puedo mentir, diciembre ha sido de los meses más difíciles para mí”.
En otra publicación, ya desde su casa y recostada en una cama, Fátima agradeció el apoyo recibido: “Ya estoy de vuelta en mi casa, gracias de verdad a todos por sus mensajes, por estar pendientes. Estoy tratando de contestar cada uno poco a poco”.
En declaraciones a Teletica.com, su madre, Trilce Jirón, confirmó que la joven artista padece una infección respiratoria que ha sido tratada desde hace un mes y medio; sin embargo, los antibióticos iniciales no surtieron efecto, por lo que actualmente se encuentra con un nuevo tratamiento y bajo reposo absoluto.
Durante este proceso, la cantante ha estado acompañada y recibiendo muchos chineos por parte de sus padres, Raúl Pinto, actual vicepresidente de Liga Deportiva Alajuelense, y su mamá, quienes se mantienen pendientes de su recuperación.