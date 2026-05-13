'Fast and Furious' celebra sus 25 años en el Festival de Cannes

Las estrellas estadounidenses Vin Diesel y Michelle Rodriguez se reencontraron este miércoles en el Festival de Cannes para conmemorar los 25 años de la franquicia The Fast and the Furious.

Ambos actores posaron ante las cámaras junto a Jordana Brewster y Meadow Walker, hija del fallecido Paul Walker, quien murió en un accidente automovilístico en 2013.

La primera entrega de la saga, estrenada en 2001, será proyectada durante la tradicional función de medianoche del festival francés.

La franquicia suma ya 11 películas y continúa expandiéndose. Diesel adelantó esta semana que Universal Pictures trabaja en una serie basada en el universo de Rápido y furioso.

La presencia del elenco aportó protagonismo de Hollywood a una edición de Cannes marcada por la escasa participación de grandes producciones estadounidenses.

Durante años, el Festival de Cannes ha combinado estrenos comerciales de Hollywood con propuestas de cine independiente, eje principal de su programación.