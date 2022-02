Farruko: "No me estoy despidiendo, estoy haciendo una transición"

Aunque no lideró la lista de los galardones, Farruko fue el gran ganador de los Premios Lo Nuestro, entregados este jueves en el FTX Arena de Miami, Florida. El artista fue reconocido con el premio a la 'Excelencia Urbana'.

"Se siente grandioso, se siente glorioso y en realidad no he agarrado el premio, porque el premio fueron quienes me lo dieron (sus hijos). Les agradezco el reconocimiento, les agradezco el cariño por todos estos años, les agradezco por darle de comer a mi familia. Gracias por tantos momentos lindos", dijo Farruko tras este emotivo gesto.

Luego siguió con su emotivo discurso: "No me estoy despidiendo, solo estoy haciendo una transición en mi vida y van a conocer al mejor Farruko que hayan visto".

Este reconocimiento llega días después de que el cantante se proclamara cristiano y anunciara que ahora cantará música religiosa.

​Lista de ganadores

- Canción del Año - ‘Bichota’ de Karol G.



- Artista Masculino del Año – Urbano: Bad Bunny.



- Canción del Año – Pop Urbano: ‘¿Qué más pues?’ de J Balvin y Maria Becerra.



- Colaboración del Año – Urbano: ‘AM Remix’ de Nio García, J Balvin y Bad Bunny.



- Canción del Año – Pop-Urbano/Dance: ‘Pepas’ de Farruko.



- Artista Solista del Año – Pop: Camilo.



- Artista Premio Lo Nuestro del Año: Bad Bunny.



- Colaboración “Crossover” del Año: ‘In Da Ghetto’ de J Balvin y Skrillex.



- Artista Femenino del Año – Urbano: Karol G.



- Canción del Año – Tropical: ‘Bebé’ de Camilo y El Alfa.



- Canción Norteña del Año – Regional Mexicano: ‘Te Volvería A Elegir’ de Calibre 50.



- Canción del Año – Urbano: ‘Bichota’ de Karol G.



- Artista del Año – Regional Mexicano: Christian Nodal.



- Premio a la trayectoria: Paulina Rubio.



- Colaboración del Año – Regional Mexicano: ‘Botella Tras Botella’ de Gera MX y Christian Nodal.



- La Mezcla Perfecta del Año: ‘Pareja Del Año’ de Sebastián Yatra y Myke Towers.



- Artista Revelación Masculino: El Alfa.



- La Mezcla Perfecta del Año: ‘Volví’ de Aventura y Bad Bunny.



- Artista del Año – Tropical: Romeo Santos.



- Grupo o Dúo del Año – Pop: CNCO.



- Álbum del Año: ‘El Último Tour Del Mundo’ de Bad Bunny.



- Grupo o Dúo del Año – Regional Mexicano: Grupo Firme.



- Premios Lo Nuestro reconoce a Maluma como ídolo mundial.



- Álbum del Año – Regional Mexicano: ‘Nos Divertimos Logrando Lo Imposible’ de Grupo Firme.



- Artista Revelación Femenino: Ángela Aguilar.



- Canción del Año – Pop: ‘Tan Enamorados’ de CNCO.



- Canción Mariachi/Ranchera del Año - Regional Mexicano: ‘100 Años’ de Carlos Rivera, Maluma y Calibre 50.



- Colaboración del Año – Tropical: ‘De Vuelta Pa’ La Vuelta’ de Daddy Yankee y Marc Anthony.



- Canción del Año – Pop: ‘Amén’ de Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo y Evaluna Montaner.



- DJ del Año: DJ Adoni.



- Álbum del Año – Pop: ‘Déjà vu’ de CNCO.



- Canción Banda del Año – Regional Mexicano: ‘El Tóxico’ de Grupo Firme y Carin León.



- Canción Cumbia del Año – Regional Mexicano: ‘Cumbia A La Gente’ de Guaynaa y Los Ángeles Azules.



- Remix del Año: ‘Ayer Me Llamó Mi Ex’ (Remix) de Khea, Natti Natasha, Prince Royce ft. Lenny Santos.



- Canción Sierreña del Año – Regional Mexicano: ‘Ya Me Enteré’ de Chayín Rubio.



- Álbum del Año – Urbano: ‘El Último Tour Del Año’ de Bad Bunny.



- Canción del Año – Regional Mexicano: Calibre 50.