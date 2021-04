Farruko le canta a Jesús: “No soy religioso ni hipócrita, solo soy agradecido”

El cantante de reguetón, Farruko, sorprendió a muchos este Jueves Santo al presentar su nueva canción “Incompleto” en la que le canta a Jesús.



“Yo reconozco que soy un pecador y todo los días fallo, pero mi temor por Dios siempre ha estado, no soy un ejemplo a seguir”, expresó el cantante.

La canción se realizó en conjunto con Onell Díaz, cantante de reguetón dedicado a la música cristiana, hijo de uno de los productores más grandes de la música urbana, Dj Nelson.

“Conozco el amor, la misericordia, el perdón, la humildad. Dios me dio mi talento, mi voz, ¡todo lo que soy! Por qué no hacerle una canción con el don que me dio @onelldiazmusic gracias por guiarme, no soy religioso ni hipócrita solo soy agradecido”, escribió en Instagram Farruko.

El post del rapero puertorriqueño generó reacciones positivas de reconocidos cantantes como Wisin, D Enyel, Manny Montes, entre otros.

“Esta va para ti Padre Amado, en tu semana, gracias por todo. Esperemos que sea de bendición para muchas personas”, agregó el compositor.