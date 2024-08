Fanáticos de Taylor Swift aprovechan su poder en favor de Kamala Harris

Taylor Swift aún no se ha pronunciado sobre la carrera presidencial en Estados Unidos, pero una coalición de admiradores ya está apoyando a Kamala Harris.



A mediodía del miércoles, Swifties for Kamala (Swifties por Kamala) había recaudado más de 140.000 dólares en favor de la aspirante demócrata a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre frente al republicano Donald Trump.



La víspera celebraron una velada de recaudación de fondos a la que se unieron unos 27.000 admiradores, poniendo en marcha el esfuerzo destinado a "convertir nuestro poder swiftie en poder político", como dijo el director político del grupo durante la reunión.



Estrellas como Carole King junto con senadoras como Elizabeth Warren y Kirsten Gillibrand participaron en el encuentro virtual.

"Soy una swiftie y Taylor y yo somos amigas. He sido activista política durante años. He sido voluntaria, he llamado a las puertas, incluso como persona famosa.

"Se lo digo porque si alguno de ustedes está pensando en ser voluntario para llamar a las puerta o por teléfono, y está un poco nervioso por lo que pueda decir, por favor, créanme: no hay nada que perder y todo que ganar", dijo King, la legendaria cantautora de éxitos como I Feel The Earth Move y You've Got A Friend.