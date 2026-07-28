¿Fanático de CNCO? Erick Brian anuncia concierto en Costa Rica

Erick Brian, cantante y exintegrante de la banda latina CNCO, se presentará en Costa Rica el domingo 23 de agosto.

El evento se realizará en el Mercadito La California, entre las 6 p. m. y las 10 p. m., como parte de su primer tour como solista, tras la separación de CNCO en 2022, agrupación que marcó a varias generaciones con éxitos como Reggaetón lento, Hey DJ y Tan fácil.

El artista cubano inició su carrera en solitario en diciembre de 2024, tras firmar un contrato con Warner Music Latina y Big Bad Wolf Management, y desde entonces ha explorado la música desde una perspectiva más personal. Su debut como solista llegó con el sencillo Feliz año nuevo triste. Posteriormente, en 2025, lanzó su primer EP, Btw... Lo intenté, compuesto por siete canciones. Este año, el cantante continuó presentando sencillos como adelanto de su segundo EP, Destiempo, entre ellos Efímero, que saldrá el próximo 30 de julio.

El evento que traerá a Erick Brian a Costa Rica contará con distintas modalidades de entrada: Fan Mercadito, con un costo de ₡12.500, y Fan VIP, a ₡25.000, además de las entradas generales que estarán disponibles próximamente por un costo de ₡15.000. Asimismo, quienes deseen conocer personalmente al artista podrán acceder a un Meet & Greet por $120, con cupo limitado.



Las entradas están disponibles a través de mistickets.com, y toda la información sobre reservas puede consultarse en el número +506 6118-2435.

