Famoso diseñador de cintas corporales traerá su arte a Costa Rica

“Yo ya tenía varios 'shows' en Miami, Nueva York y Los Ángeles, quería salir modelando con él y, por diferentes razones, no se podía, porque me tocaba otro diseñador o porque no llegaba a tiempo cuando él seleccionaba sus modelos. Y cuando por fin se dio, en el 2019, después de la pasarela, él me dijo: ‘Karina, nadie había hecho eso que usted hizo en la pasarela con un diseño mío’, porque son diseños arriesgados y yo hice un giro. Después de eso, él me invitó a hacer sesiones de fotos con muchos fotógrafos conocidos, con los cuales yo soñaba y ahora se convirtieron en mis amigos”, indicó la modelo.