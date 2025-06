Famosa banda de rock debutará en Costa Rica

Foster the People, uno de los grupos más importantes de la actualidad en el indie y rock alternativo, debutará en Costa Rica.

La banda se presentará en el centro de eventos Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, el próximo 16 de noviembre, anunció la productora Jogo en sus redes sociales, la mañana de este viernes.

Esta será la primera presentación de la banda estadounidense en el país, de forma tal que los ticos podrán disfrutar de éxitos como Pumped Up Kicks, Call it What You Want, Best Friend, Houdini o Coming of Age.





Las entradas para ver a la agrupación liderada por Mark Foster saldrán a la venta en la plataforma eticket. Sin embargo, por el momento se desconoce cuándo estarán disponibles los boletos y cuál será el costo de estos.

Actualmente, el grupo tiene conciertos programados en Estados Unidos, España, Alemania y Francia, como parte de su gira Paradise State of Mind. En América Latina, hasta el momento, Foster the People solo tiene anunciada una presentación en México.

Precisamente, el tour lleva el nombre del cuarto y último disco de la banda, que se formó en 2009.

Foster the People estuvo nominado a artista rock del año en los Billboard Music Awards de 2012. Ese año, la agrupación se dejó el premio a la mejor canción de rock, con Pumped Up Kicks. También tuvo tres nominaciones en los Grammy a mejor grupo, mejor álbum alternativo y mejor video corto de música.