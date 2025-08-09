Familia guanacasteca viaja hasta 4 horas cada domingo por cumplir su sueño

Cada domingo, Sofía e Indira Leal madrugan cuando la mayoría apenas piensa en levantarse. Les esperan hasta cuatro horas de viaje para llegar a Zarcero, en Alajuela, y sumarse a los ensayos de la Banda Municipal de Zarcero, una de las más reconocidas del país.

El trayecto es largo, pero para ellas es solo un paso más hacia un sueño que han perseguido desde niñas: llevar su música y talento a escenarios internacionales.

Las hermanas no viajan solas en este camino. Detrás de cada ensayo, cada presentación y cada aplauso, están sus padres, Patricia y Javier. Ellos han invertido miles de horas, incontables kilómetros y un esfuerzo constante para que sus hijas puedan vivir lo que aman.

"No tenemos trabajos con grandes ingresos, todo ha sido a punta de esfuerzo… pero cuando las veo desfilar, siento que todo ha valido la pena", cuenta Patricia con orgullo.

El compromiso es parte del ADN familiar. No hay excusas que valgan: ni el frío, ni la lluvia, ni el cansancio. "Cuando uno da su palabra, hay que cumplirla", dice Javier, convencido de que la disciplina es la base para que los sueños florezcan.

Sofía e Indira también lo saben. A veces el único día libre es el domingo, y aunque se levanten cansadas y regresen tarde, no se imaginan dejando atrás lo que tanto les apasiona.

La dedicación ya les ha abierto grandes puertas. En 2024 desfilaron en el Rose Parede en Pasadena, y ahora se preparan para una nueva meta: viajar a Hawái y convertirse, junto a la Banda Municipal de Zarcero, en la primera agrupación internacional en participar del Aloha Floral Parade en sus 77 ediciones.

Conozca la historia completa en la nota adjunta de Telenoticias.

