Familia de 'Peppa Pig' confirma el sexo de bebé cerdito

La espera terminó: ¡Peppa Pig tendrá una hermanita! Así lo confirmó Hasbro este viernes mediante un nuevo episodio de la reconocida serie infantil, donde se reveló que Mamá Cerdita está embarazada de una cerdita, quien se integrará próximamente al universo de la animación.

La noticia generó gran entusiasmo entre fanáticos de todas las edades y representa un cambio importante en la narrativa del programa. Este capítulo forma parte de la evolución natural de la serie, aunque en redes sociales el equipo creativo ha optado por no confirmar públicamente el dato, motivando a los seguidores a adquirir o ver el episodio para conocer la primicia.

Mummy Pig of ‘Peppa Pig’ reveals the gender of her upcoming baby will be a girl. pic.twitter.com/qWSVO0zGHu