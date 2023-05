Familia de Jamie Foxx está "preparándose para el peor de los escenarios"

"La gente de Jamie dice que está bien y mejorando, mientras que los médicos intentan llegar al fondo de sus problemas, pero él no estaría en un hospital tanto tiempo si estuviera bien", señala el portal.

El ganador del Óscar está hospitalizado hace un mes, en Estados Unidos, por una complicación médica no especificada.

El portal de noticias TMZ dijo que la condición de Foxx llegó a ser "lo suficientemente seria" como para que la familia lo llevara al hospital, pero la estrella más tarde estaba en capacidad de comunicarse, de acuerdo con una fuente anónima citada por el medio.



La emergencia médica no ocurrió en el set de Back in Action, una producción de Netflix protagonizada por Foxx y la actriz Cameron Diaz, dijo CNN.



Los representantes de Foxx no respondieron aún el pedido de AFP por comentarios o detalles.



El actor, comediante y cantante ganador del Grammy se llevó un Óscar por su actualiación en Ray, la película biográfica de 2004 sobre Ray Charles.



El protagonista de Django sin cadenas y Soñadoras también fue nominado a los Premios de la Academia por Colateral.