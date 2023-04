Familia de Inés Sánchez: "Nuestra madre dio y recibió amor a manos llenas"

“Mamá: has sido luz, dirección y alegría en nuestras vidas. Fuente de amor, fortaleza, perseverancia, trabajo y rectitud. Nada nos debes. Todo lo recibimos en vida. Tu amor estará con nosotros por siempre. No se va quien no se olvida y no te olvidaremos. Descansa en paz, has peleado la buena batalla, has guardado la fe. Ahora corre veloz, vuela alto, libre y fuerte para que llegues pronto a los brazos y al regazo de Dios, donde está la luz eterna. ¡Te amamos!”, concluyeron.