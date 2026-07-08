Fam Fest: 11 días de diversión gratuita para toda la familia en Heredia

Los niños están en vacaciones y ¿no sabe a dónde ir? Llévelos al Fam Fest en Heredia.

Se trata de un festival familiar que se llevará a cabo del 9 al 19 de julio en el parqueo externo del centro comercial Paseo de las Flores, frente al gimnasio Smart Fit.

Durante 11 días seguidos, los visitantes podrán disfrutar de una amplia agenda de actividades gratuitas en un ambiente seguro y al aire libre.

La programación incluye carruseles, food trucks, conciertos en vivo, espectáculos infantiles y presentaciones culturales. El festival abrirá todos los días de 12:00 m. d. a 10:00 p. m.

Entre los conciertos destacan Grupo Gatillazo el sábado 11 de julio, Paquita La Tica el domingo 12, Banda Chiqui Chiqui el sábado 18 y el cierre con Marfil el domingo 19. Todos los espectáculos musicales iniciarán a las 6:30 p. m.

Los niños también tendrán su espacio con el show de Los Pirulos, programado para el domingo 12, entre las 3:00 p. m. y las 4:30 p. m., cargado de humor, música e interacción. Además, habrá presentaciones de cimarronas, una de las tradiciones culturales más representativas de Costa Rica, los días 12, 15 y 19 de julio.

“Con Fam Fest queremos brindar una alternativa de entretenimiento para todas las edades, donde las familias puedan compartir, disfrutar de buena música, gastronomía y actividades gratuitas en un mismo lugar durante estas vacaciones”, señaló la gerente general de Paseo de las Flores, Karina Segura.

El ingreso a todas las actividades es gratuito, aunque algunas atracciones tendrán costos independientes y aplican restricciones.

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