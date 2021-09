Faltan dos días para TCMS: ¿Cómo están los nervios?

Ya solo faltan dos días para que se estrene la sexta temporada de Tu Cara me Suena (TCMS).



El formato de imitaciones inicia este domingo 5 de setiembre a las 7 p. m. por su Teletica.

Hablamos con los nueve participantes para saber cómo están los nervios y qué esperan de este primer programa. A continuación, puede repasar las reacciones.

Christian Madriz

"Previo a la gala se siente de todo un poco. Ansiedad, alegría, nerviosismo y muchas ganas de aprender y compartir experiencias totalmente nuevas.

Los nervios no pueden faltar, máxime que es algo muy diferente a lo que generalmente hago en mis presentaciones. Meterse en la piel de un artista no es sencillo y eso es un reto.

Para este primer programa, espero que disfruten mucho de mi presentación y, en general, que pasen un rato muy ameno en sus hogares durante toda la sexta temporada de TCMS y que recuerden la gran labor social que el mismo programa representa".

Ed Quesada

"Me siento muy nervioso y ansioso con este primer programa. Es una mezcla de emociones porque involucra un trabajo físico y mental. Los profes y los mismos compañeros y la producción han ayudado mucho a alivianar esa presión.

Se ha disfrutado mucho el proceso y considero que he aprendido demasiado. De los nervios, pues siempre existen, saber que estaré interpretando a alguien e imitar sus movimientos, su voz, sus gestos… En fin, ser otra persona le genera a uno nervios porque uno quiere hacerlo siempre bien.

Espero que este programa sea de mucho agrado para la gente que está en casa y que disfruten del resultado de un proceso que requiere de mucho trabajo, sacrificio y que está lleno de mucho cariño y respeto".

Iriabelle González

"Muy emocionada y contenta de formar parte de este equipo de trabajo. Estamos haciendo todo para que la gente pase un domingo bonito con nosotros y se divierta bastante. Realmente no tengo muchos nervios, tengo emoción y ganas de que ya sea el domingo, es como ansiedad de 'empecemos'.

Espero que sea una linda oportunidad para que nos conozcan y que sea de mucha bendición con todas las fundaciones, sea quien sea que gane, estoy muy feliz y vamos a darlo todo".

Joss Araya

"Me siento súper feliz y emocionada, deseando que el público disfrute tanto como yo esta primera gala. Han sido unas semanas de mucho trabajo en mi personaje, previo al programa, pero estoy segura que van a disfrutar el resultado de todo ese trabajo hecho con amor.

Tuve muchos nervios en los primeros ensayos generales, ya que todo era nuevo: luces, escenario, transformador... Poner todo el trabajo del personaje en práctica no fue fácil, así que fue normal haber sentido nervios, pero me siento feliz, tranquila y satisfecha porque lo he disfrutado mucho de principio a fin".

Karina Severino

"Me siento muy feliz por la oportunidad de volver a Teletica en un formato lleno de retos y muy diferente a lo que siempre hago. Mucha alegría de saber que cada semana todos podremos ayudar a alguna causa de bien social, disfrutar nosotros mismos y entretener a muchas personas que nos vean.

Los nervios afloran conforme avanzan las horas y eso es la chispa de todo... Ahí es donde se disfruta. Espero hacer mi mejor trabajo, divertirme y escuchar muy bien los consejos de los jueces para ir puliendo con mucha práctica los detalles de las siguientes imitaciones. Quiero aprender de mis compañeros y profesores, a quienes respeto mucho".

Marcela Ugalde

"Me siento contenta y, claro, los nervios de que todo salga bien.

Espero todo lo mejor, es una producción enorme, súper profesional y por supuesto donde estamos dando lo mejor para el total disfrute del público".

Rodrigo Lagunas

"Me siento súper bien, nervioso 100%, pero con ganas de darlo todo y de hacer el mejor esfuerzo. Al igual que todos mis compañeros, esto no lo veo como una competencia, sino un trabajo en equipo para llevar entretenimiento a la gente en sus casas y así me estoy mentalizando para todas las galas. Creo que eso es lo más importante, que la gente se ría y se pueda despreocupar del quehacer diario.

Espero en este primer programa pasarla bien, morirme de la risa y disfrutarlo. Sobre los nervios, lo normal, ansiedad por ser el primero, pero con muchas ganas de hacer lo mejor posible".

Daniel Montoya

"Me siento muy contento, ansioso de que empiece la primera gala, deseando de que la gente disfrute mucho en la casa y alistando todo para el domingo.

Los nervios siempre se sienten y mariposas en el estómago, espero que eso no me dé una mala pasada. Espero que la gente disfrute en la casa de nuestro show, que se rían bastante y deseando ya que sea domingo".



Rodrigo Villalobos

"Estoy emocionado. He practicado muchísimo mi personaje. He tratado de memorizar cada paso y solo espero no olvidar la letra. Estoy ansioso de ver a mis compañeros, que son muy talentosos".



No se pierda del inicio de la sexta temporada de Tu Cara me Suena, este domingo 5 de setiembre a las 7 p. m. por su Teletica.