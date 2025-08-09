¡Falta un mes para estreno de 'El Conjuro 4'! Esto se sabe de la esperada secuela

A solo un mes del esperado estreno de El Conjuro 4, la franquicia que ha marcado un antes y un después en el cine de terror sigue generando revuelo, tanto dentro como fuera de la pantalla.

Esta nueva entrega, que llegará a los cines el próximo 5 de setiembre, promete mantener el suspenso y las historias paranormales basadas en hechos reales que han cautivado a millones desde 2013.

Dirigida por Michael Chaves, bajo la producción de James Wan, creador del universo de El Conjuro, la película se adentra en uno de los casos más escalofriantes de los investigadores Ed y Lorraine Warren.

Además, esta secuela contará con la presencia de Judy Warren (Mia Tomlinson), la hija de los investigadores, y su novio Tony Spera (Ben Hardy), lo que añade un nuevo dinamismo a la historia.

El universo de El Conjuro no solo se expande en esta cuarta parte, también ha estado en la mira tras recientes noticias relacionadas con Anabelle, la icónica muñeca poseída que ha protagonizado varios spin-offs dentro de esta franquicia bajo la producción de Warner Bros y New Line Cinema.

Curiosamente, aunque La hora de la desaparición (otra película de terror producida por los mismos estudios) no tiene vínculo narrativo con El Conjuro, comparten casa bajo la misma firma, algo que destaca la importancia y el enfoque de Warner en el género de terror.

Tras varios años de espera y un retraso debido a huelgas en el gremio de actores, los fans por fin podrán volver a sumergirse en este mundo de horror con historias basadas en investigaciones paranormales reales, que han hecho de esta saga un fenómeno global.

¿De qué trata 'El Conjuro 4: Últimos ritos' y cómo se conecta con las entregas anteriores?

Esta nueva entrega de la saga continúa explorando los casos reales de Ed y Lorraine Warren, los investigadores paranormales más famosos del cine de terror. En El Conjuro 4, la historia se centra en la familia Smurl, que se muda a una antigua casa en West Pittston, Pensilvania, durante los años 80.

Poco después, comienzan a vivir sucesos paranormales intensos: ruidos extraños, agresiones y daños psicológicos que ponen en riesgo su estabilidad. La situación los obliga a buscar ayuda profesional y llaman a los Warrens, quienes intentarán descubrir la verdad detrás de esos fenómenos oscuros.

En cuanto a la conexión con las películas anteriores:

El Conjuro 1 (2013) mostró el caso de la familia Perron, donde los Warrens enfrentaron una presencia demoníaca en una granja de Rhode Island.

El Conjuro 2 (2016) llevó a la pareja a Londres para investigar el famoso caso del "Expediente Enfield”.

El Conjuro 3: El Diablo me Obligó a Hacerlo (2021) mostró un caso de posesión demoníaca relacionado con un juicio real por asesinato.

El Conjuro 4 sigue la línea cronológica y temática de estos casos, mostrando otra investigación real de los Warrens. Además, incluye personajes recurrentes, como la hija de los Warrens, Judy.

Cada película se basa en archivos reales y casos documentados, lo que aporta ese halo de autenticidad que ha marcado el éxito de la saga. Por eso, aunque cada película presenta un nuevo caso independiente, juntas conforman una línea narrativa que muestra la evolución y los desafíos que enfrenta la familia Warren en su lucha contra lo paranormal.

Vea aquí el tráiler oficial:





Todas las películas anteriores del universo El Conjuro están disponibles para ver en plataformas como HBO Max, una excelente opción para repasar los casos que han aterrorizado y fascinado a los espectadores antes del gran estreno.