¡Falta menos de un mes para el estreno! Esto es lo que se sabe de ‘Otro viernes de locos’

La cuenta regresiva ya comenzó: Otro viernes de locos, la esperada secuela del clásico de 2003, se estrena en cines el próximo 7 de agosto. La película marca el regreso de Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan como Tess y Anna Coleman, uno de los dúos más recordados del cine familiar de Disney.

La nueva historia retoma la vida de madre e hija años después del famoso intercambio de cuerpos que vivieron en Un viernes de locos. Ahora, en medio de los preparativos para la boda de Anna, un nuevo episodio de caos sobrenatural pone a prueba a toda la familia, incluyendo a las hijas adolescentes de Anna y su prometido.

‘Un viernes de locos’ estrenó hace 22 años.

​Desde su estreno en 2003, Un viernes de locos se convirtió en una cinta de culto, especialmente para el público joven de la época. La combinación de humor, drama familiar y un mensaje de empatía conectó con millones de personas alrededor del mundo. Con el paso del tiempo, la película dio pie a incontables memes en redes sociales y revivió con fuerza gracias a nuevas generaciones.

La secuela dirigida por Nisha Ganatra no solo trae de vuelta a Curtis y Lohan, sino también a otros rostros conocidos. Chad Michael Murray retoma su papel como Jake, el antiguo interés romántico de Anna; Mark Harmon vuelve como Ryan, pareja de Tess; y Rosalind Chao reaparece como Pei Pei, la dueña del restaurante donde comenzó todo.



Entre las nuevas incorporaciones al elenco figuran Julia Butters y Sophia Hammons como Harper y Lily, hijas adolescentes que también terminan envueltas en el intercambio de cuerpos. A ellas se suman Manny Jacinto, Vanessa Bayer y Maitreyi Ramakrishnan, en papeles secundarios que amplían el universo de enredos.

‘Otro viernes de locos’ revivirá el cambio de cuerpo, madre e hija.

El nuevo filme refleja los desafíos actuales de las familias ensambladas y apuesta por una historia que combina nostalgia con elementos frescos para una nueva audiencia. El caos ahora se duplica y promete nuevas lecciones de empatía entre generaciones.

Como parte del regreso, también se lanzó una nueva versión de Take Me Away, la recordada canción de la banda ficticia Pink Slip. El tema ya está disponible en plataformas como Spotify, Apple Music, YouTube Music, Pandora y Amazon Music.





La producción corre a cargo de Kristin Burr, Andrew Gunn y la propia Jamie Lee Curtis. Lindsay Lohan, Nathan Kelly y Ann Marie Sanderlin figuran como productores ejecutivos. La película está inspirada nuevamente en el libro Freaky Friday de Mary Rodgers.

​