Fallece “El sabor de Thompson”, el emblemático vendedor de patí

Este domingo se confirmó la muerte del limonense Orlando Thompson Cooper, de 79 años, un personaje entrañable de la cultura popular costarricense y la voz detrás del inconfundible “Paaaty hay”.

La información fue corroborada por la página del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y por múltiples mensajes de despedida en redes sociales, donde amigos y clientes lamentaron su partida.

Thompson falleció en horas de la tarde en el Hospital San Juan de Dios.

Durante décadas, su canasta de mimbre al hombro, su sonrisa permanente y su singular pregón —“Aquí está el mejor patí”— lo convirtieron en parte del paisaje cotidiano de los estadios, donde vendía patí y era recibido con afecto por los aficionados.

“Paaaty hay, sabor de Thompson” y “Llegó el sabor de Thompson” fueron frases que lo hicieron inolvidable y que hoy muchos recuerdan con nostalgia.





​



