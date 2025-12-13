Fallece Abraham Quintanilla, padre de Selena, a los 86 años

Abraham Quintanilla, padre de la icónica cantante Selena Quintanilla y creador del concepto musical del grupo Los Dinos, falleció a los 86 años.



La información fue confirmada por su hijo, A.B. Quintanilla III, a través de sus redes sociales.

“Con gran pesar les comunico que mi padre falleció hoy”, escribió el productor musical en su cuenta oficial de Instagram.

El deceso ocurrió este sábado 13 de diciembre, según precisó el propio A.B. Quintanilla. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las causas del fallecimiento ni sobre los servicios funerarios.

Quintanilla

Abraham Quintanilla fue una figura clave en el desarrollo artístico de Selena Quintanilla, así como en la formación y proyección del grupo Los Dinos, proyecto musical que marcó los inicios de la carrera de la cantante.