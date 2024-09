Fallece a los 89 años la actriz Maggie Smith, la profesora McGonagall en 'Harry Potter'

La actriz Maggie Smith, ganadora de dos premios Oscar y leyenda del teatro y del cine británicos, falleció a los 89 años, anunció este viernes su familia en un comunicado.

Smith "murió pacíficamente, en el hospital, esta mañana temprano", anunciaron sus hijos, Chris Larkin y Toby Stephens.

"Era una persona muy reservada, pero estaba con sus amigos y familiares en los momentos finales de su vida. Deja dos hijos y cinco nietos que están devastados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela", añadieron.

Smith ganó los Oscar a mejor actriz por su intervención por los "Los mejores años de Miss Brodie" (1969) y a la mejor actriz de reparto por "California suite" (1978).

Su carrera estuvo marcada por la diversidad de roles y géneros, desde la madre superiora en "Cambio de Hábito", "Sister Act: Una monja de cuidado" (1992), junto a Whoopi Goldberg, la profesora de magia en la saga de Harry Potter, pasando por una mujer neurótica en "Una habitación con vistas" (1986) o una anciana sin hogar en "The lady in the van" (2015).

La actriz, que participó en más de 50 películas, obtuvo 58 premios y 157 nominaciones, entre ellas seis a los Oscar, en su larga carrera.

También logró 5 BAFTA, los premios del cine británico, además de uno honorífico, y trece nominaciones.

Nacida el 28 de diciembre de 1934 en Ilford, Smith comenzó a actuar en los escenarios del Oxford Playhouse a principios de los años 1950, para luego unirse a las compañías de teatro londinense Old Vic y Royal National Theatre, al lado de su primer marido, el actor Robert Stephens.

La actriz comenzó su carrera cinematográfica en la década de 1960.

Smith, una de las artistas más conocidas y famosas del Reino Unido, fue nombrada Comandante de la Orden del Imperio Británico en 1990, por sus servicios al país en el ámbito de las artes.

La actriz estuvo casada dos veces y tuvo sus dos hijos, también actores.