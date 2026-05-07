Extreme American Rodeo llegará al Estadio Nacional con competidores de siete países

Costa Rica será sede del Extreme American Rodeo, considerado por la organización como el rodeo más grande de Centroamérica, evento que se realizará el próximo 7 de junio en el Estadio Nacional y que combinará deporte, adrenalina y entretenimiento para toda la familia.

La actividad, organizada por RPM TV, contará con la participación de competidores nacionales e internacionales provenientes de Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, Guatemala, Panamá y Costa Rica, quienes competirán en distintas disciplinas del rodeo estilo americano.

Entre las pruebas confirmadas destacan la monta de toros, carreras de barriles, team roping, team penning y lazo breakaway. Además, el espectáculo incluirá montas tradicionales costarricenses, integrando elementos de la cultura local en un formato moderno y de gran producción.

La organización indicó que el objetivo del evento es ofrecer una experiencia más allá de la competencia deportiva, apostando por un espectáculo visual y familiar con estándares internacionales.

​“Queremos traer a Costa Rica un evento diferente, que combine deporte, espectáculo y entretenimiento, con estándares internacionales y pensado para que el público disfrute desde el primer momento. "Este es un formato que ya hemos realizado en dos ocasiones anteriores, la más reciente en 2024, con una gran respuesta del público, lo que nos impulsa a regresar con una propuesta aún más ambiciosa”, afirmó Manrique Mata, director de RPM TV.

Las entradas para el Extreme American Rodeo ya se encuentran a la venta a través de eticket.cr, donde también se pueden consultar las localidades y precios disponibles.