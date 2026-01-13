Extrabajadoras denuncian a Julio Iglesias por supuesta agresión sexual

Dos mujeres que trabajaron para el cantante español Julio Iglesias denunciaron haber sido víctimas de presunto acoso y agresión sexual en 2021, según una investigación periodística conjunta de Univisión Noticias, en Estados Unidos, y elDiario.es, en España. Las acusaciones ya están bajo investigación de la justicia española.



Las denunciantes, identificadas con los nombres ficticios de Rebeca y Laura, aseguran que los hechos ocurrieron en propiedades del artista ubicadas en República Dominicana y Bahamas. Ambas relataron episodios de aparentes agresiones sexuales, abuso de poder y humillaciones laborales durante el tiempo en que prestaron servicios para el cantante.



Rebeca, de nacionalidad dominicana, trabajaba como empleada doméstica, mientras que Laura, venezolana, se desempeñaba como fisioterapeuta. De acuerdo con la investigación, las mujeres entregaron a los medios documentos que respaldan su relación laboral, además de fotografías, audios, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y trámites migratorios vinculados a Iglesias ante autoridades de España, Bahamas y República Dominicana.



Según el reportaje, los medios entrevistaron a al menos 15 extrabajadores del entorno del cantante, entre personal doméstico y profesionales especializados, que laboraron con él desde finales de los años 90 hasta 2023 en distintas residencias del artista.



Los testimonios describen presuntas agresiones sexuales que incluirían penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y un clima de control extremo.

Rebeca calificó la residencia de Iglesias en Punta Cana como “la casita del terror” y aseguró que las empleadas eran obligadas a someterse a exámenes médicos, como pruebas ginecológicas, de embarazo y de enfermedades de transmisión sexual.

​“Me sentía como un objeto, como una esclava en pleno siglo XXI”, afirmó Rebeca en declaraciones recogidas por los medios. “Él me metía los dedos por todos los lados”, relató, al señalar que en ese momento sentía que no podía escapar de la situación.

Ambas mujeres indicaron que tenían prohibido relacionarse con trabajadores hombres de la vivienda y que el cantante desalentaba cualquier vínculo de amistad entre las empleadas. Laura sostuvo que Iglesias les advertía que no confiaran en nadie dentro de la casa y que él era “su único amigo”.



Los equipos periodísticos responsables de la investigación subrayaron que el trabajo tomó tres años y fue firmado por un amplio grupo de periodistas. Aseguraron que intentaron en reiteradas ocasiones obtener la versión de Julio Iglesias o de sus representantes legales, sin recibir respuesta. La agencia EFE también indicó que no logró contactar al entorno del artista.



En paralelo a la publicación del reportaje, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió diligencias de investigación tras una denuncia presentada el pasado 5 de enero contra el cantante. Las actuaciones se mantienen bajo secreto y, hasta ahora, no se ha precisado qué delitos concretos se investigan.



Además, la editorial Libros del Asteroide anunció una próxima edición revisada y actualizada de la biografía El español que enamoró al mundo, escrita por Ignacio Peyró, a raíz de las informaciones difundidas sobre presuntas agresiones sexuales y abusos de poder.

