Exposición 'No fue un juego' llega a Costa Rica y aborda el Holocausto desde el fútbol

La exposición internacional “No fue un juego: Historias del fútbol durante el nazismo y el Holocausto” abrió sus puertas en el país como una propuesta cultural y educativa que busca reflexionar sobre uno de los episodios más oscuros del siglo XX a través del deporte.

La muestra estará disponible hasta el 24 de mayo de 2026 en la Galería Nacional, ubicada en el Museo de los Niños.



La iniciativa es impulsada por el Centro Israelita Sionista de Costa Rica (CIS), en conjunto con el Museo de la Comunidad Judía de Costa Rica, el Centro Costarricense de Ciencia y Cultura y el Museo Judío de Chile. La exposición fue creada por el investigador y curador Leonardo Albajari y ha sido reconocida internacionalmente por su enfoque innovador.



A través de relatos documentados, la muestra reconstruye historias reales ocurridas entre 1933 y 1945, incluyendo casos de futbolistas que fueron perseguidos por el régimen nazi, deportados a campos de concentración o que formaron parte de ligas organizadas en guetos como Terezín.

También evidencia cómo el fútbol fue utilizado como herramienta de propaganda por el nazismo, demostrando que incluso espacios considerados ajenos a la política pueden ser instrumentalizados en contextos de violencia y exclusión (vea las fotografías de la exposición en la portada).



Los organizadores destacan que el objetivo principal es preservar la memoria del Holocausto y fomentar una reflexión contemporánea sobre problemáticas como el antisemitismo, el racismo y la deshumanización.

En un contexto global marcado por el resurgimiento de discursos de odio, la exposición busca promover valores como el respeto, la tolerancia y la dignidad humana.



La muestra está abierta al público general y también contempla actividades educativas, visitas guiadas y espacios para prensa interesados en profundizar en el contenido.



Puede obtener más información al número telefónico 8340-7976 o al correo [email protected].

