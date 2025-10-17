‘Expo Impulsa’ reunirá en Upala a instituciones y emprendedores para fortalecer desarrollo

La Municipalidad de Upala, junto con cámaras de turismo del cantón y aliados del ecosistema de desarrollo, realizará el próximo jueves 23 de octubre la primera edición de Expo Impulsa, un evento institucional que reunirá en un solo espacio oportunidades, asesorías y herramientas para quienes deseen emprender o hacer crecer su negocio.



La actividad se desarrollará de 9 a. m. a 3 p. m. en el Parque Central de San Isidro de Aguas Claras, y contará con la participación de instituciones públicas, entidades financieras, universidades y organizaciones aliadas que ofrecerán información sobre trámites, financiamiento, capacitación y acompañamiento técnico.

​“Expo Impulsa acerca los servicios a la gente. Nuestro objetivo es agilizar la formalización, ampliar el acceso a oportunidades y activar la economía local, con especial atención en los emprendimientos de nuestros distritos”, destacó Gretel Vega Alemán, gestora de Turismo de la Municipalidad de Upala.

Por su parte, Kimberly Martínez Fuentes, del área de Desarrollo Económico del gobierno local, invitó a la comunidad a aprovechar la feria:

“Te invitamos a participar de Expo Impulsa, nuestra primera feria institucional a partir de las 9 a. m. hasta las 3 p. m. de este 23 de octubre en San Isidro de Aguas Claras. En Expo Impulsa nos acompañarán diferentes instituciones, las cuales te brindarán asesorías de los diversos procesos que necesitan nuestros emprendimientos locales. Está dirigida a empresas o ideas de negocio que necesiten el asesoramiento y acompañamiento de estas instituciones. "Tendremos la participación tanto de la Municipalidad de Upala como del Ministerio de Salud y diversas instituciones bancarias y financieras que te podrán brindar este tipo de información. De forma paralela, tendremos diversas charlas las cuales podrás aprovechar, así que te esperamos", acotó.





Durante la jornada, el público asistente podrá acceder a stands informativos, charlas prácticas y talleres cortos sobre temas como los pasos para la formalización, programas de apoyo a mujeres emprendedoras (FOMUJERES-INAMU), buenas prácticas para microcréditos, declaratoria turística, Certificado de Sostenibilidad Turística (CST) y la Ventanilla Única de Inversión (VUI).

El evento también ofrecerá espacios de networking con cámaras y actores del sector productivo y turístico, además de actividades culturales abiertas a toda la comunidad.



La feria busca impulsar la diversificación económica del cantón mediante la articulación entre instituciones, emprendedores y ciudadanía.



La agenda completa de charlas y actividades se publicará en las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Upala (@Municipalidad de Upala y @Upala Cautivante).

Para más información, las personas interesadas pueden escribir al correo gestió[email protected].