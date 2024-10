Experimentada barrilera se une a comentaristas taurinos de Toros Teletica

Una experimentada barrilera se une al equipo de comentaristas taurinos de Toros Teletica.



Se trata de Krissia Rodríguez, oriunda de Monterrey de San Carlos, Alajuela, quien compartirá con los televidentes todos los secretos de la disciplina que la conquistó desde que tenía 14 años.

Ella complementará la narración de Marvin Hidalgo y los comentarios especializados de Michael Bleak, quienes ya tienen amplia trayectoria en las transmisiones de fin y principio de año de Canal 7.

Esta ingeniera industrial, de 25 años, ha competido en Costa Rica, Panamá y Brasil. Además, es criadora de caballos cuarto de milla desde 2019. Ha recibido capacitaciones sobre barriles y técnicas de horsemanship y rienda a nivel internacional.

Actualmente, esta vaquera también destina parte de su tiempo al estudio del Derecho; aunque trabaja y se dedica a la ganadería.

De hecho, Rodríguez fue una de las comentaristas de la primera eliminatoria para el Campeonato de Barriles de Toros Teletica, que se realizó en la Hacienda El Secreto, en Cartago.

Este sábado también estará en la segunda fecha, en la Cámara de Ganaderos de San Carlos.

“He sido narradora y comentarista en campeonatos de rodeo, corridas de toros y también he estado detrás de la organización de estos eventos. Pero las experiencias que he tenido con Teletica no se comparan con ninguna otra. Compartir con el elenco y vivir la adrenalina desde el micrófono, ha sido de las vivencias más bonitas que he tenido.



“Como parte de este equipo, espero poder brindarles todo mi conocimiento y experiencia en los deportes de rodeo para que disfruten, aún más, del gran espectáculo que la audiencia está acostumbrada a ver. Pero en realidad, mi mayor ilusión es que se enamoren, a través de mi voz, de los toros y caballos tantísimo como yo”, concluyó Krissia.