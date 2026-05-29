Exparticipante de NUE llevará mensaje de esperanza al TEDx Pura Vida Niñez 2026

La joven cantante liberiana Vivianne Juárez Cubero volverá a subirse a un escenario nacional, pero esta vez no será para cantar en televisión. La exparticipante de Nace una Estrella 2025 fue seleccionada como una de las expositoras del TEDx Pura Vida Niñez 2026, evento que reunirá a nueve niños de distintas partes del país para compartir ideas e historias inspiradoras.

Juárez, de 13 años y vecina de Liberia, Guanacaste, contó que conoció la convocatoria a mediados de abril mientras revisaba redes sociales. Un anuncio del Museo de los Niños llamó su atención y decidió enviar una propuesta.

​“Me emocioné mucho porque me pareció una bonita oportunidad para compartir mis ideas”, comentó.

La joven preparó un video y explicó el tema que quería desarrollar. Luego pasó por una preselección y una audición final organizada por el equipo de TEDx Pura Vida. El 15 de mayo recibió la noticia de que había sido escogida.

Desde entonces, participa en reuniones y procesos de curaduría para fortalecer la redacción, la oratoria y el manejo del tiempo de su presentación.

La charla de Vivianne tendrá una duración de cinco minutos y girará en torno a la perseverancia, la fe y la lucha por los sueños.

​“Quiero llegar a esos niños o niñas y decirles: ‘sí pueden’”, expresó.

La liberiana explicó que compartirá una “fórmula secreta” que le ha permitido superar obstáculos y alcanzar metas personales. Además, adelantó que tocará una obra de Frédéric Chopin durante su exposición.

​“Esto me tiene superfeliz porque tocar obras de Chopin ha sido muy difícil y me ha tomado muchísimo tiempo de preparación”, señaló.

Juárez viaja todos los sábados desde Liberia hasta San José para recibir clases de piano y canto. Asegura que el proceso es agotador, pero que disfruta cada paso de su formación artística.

La cantante también recordó el impacto que tuvo su participación en la séptima temporada de Nace una Estrella, donde obtuvo el segundo lugar en la categoría infantil.

​“Después de 'Nace una Estrella' mi vida cambió demasiado”, afirmó.

Según contó, el apoyo de las personas en redes sociales y en la calle ha sido constante desde el final del programa. Además, indicó que ha recibido invitaciones para participar en eventos y actividades musicales.

Vivianne aseguró que actualmente trabaja en nuevas canciones y que también desea seguir desarrollándose en disciplinas como el piano, la pintura y la fotografía.

​ “Mis estudios son la prioridad, por dicha he logrado encontrar el balance con mi vida artística”, dijo.

El TEDxPuraVidaNiñez 2026 se realizará el próximo 9 de junio a las 10 a. m. en el Teatro Auditorio Nacional del Museo de los Niños. Las entradas tienen un valor de ¢5.000 y están disponibles en miboleteria.org.