Exparticipante de ‘Nace una Estrella’ estrena música la próxima semana

El próximo jueves 23 de octubre, el músico costarricense José Martín Rodríguez, conocido artísticamente como MartinSon, se presentará en London Room, San José, en un concierto que promete ser íntimo y vibrante, donde compartirá su repertorio original con el público.

La cita musical iniciará a las 8 p. m. y las reservaciones se pueden realizar al 8820-8757.



MartinSon, reconocido por su participación en la sétima edición de Nace una Estrella (NUE), ha consolidado su carrera como compositor y cantante viajando por más de 25 países.

Su música ha alcanzado en varias ocasiones el primer lugar en la lista de 94.7, y ha sido multinominado a los Premios ACAM 2023 y 2024, incluyendo la categoría de canción del año. En 2023, ganó el primer lugar en el Festival Nacional de la Canción y representó a Costa Rica en el Festival Internacional de Punta del Este, Uruguay.



El espectáculo de London Room ofrecerá un viaje musical por las raíces costarricenses de MartinSon, sus vivencias en distintos países y su interés por la multiculturalidad. El compositor invita a los asistentes a disfrutar de una velada cargada de historias y emociones universales.

​“Cada concierto es un viaje compartido; quiero que la gente salga con el corazón lleno y con nuevas canciones para su propia vida”, expresó.

London Room se convertirá esa noche en el escenario ideal para que los amantes de la música original se conecten con las letras y melodías de MartinSon, en un espacio íntimo que promueve la cercanía entre el artista y su público.



