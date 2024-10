Exnovia de Liam Payne tomó medidas legales para que él “dejara de buscarla”

Una fuente cercana de Maya Henry, exnovia de Liam Payne, dio a conocer a la prensa inglesa que, aparentemente, la joven de 23 años está en estado de shock tras enterarse de la muerte del cantante.



Henry y Payne fueron novios de 2019 a 2022: protagonizaron una tóxica relación marcada por el exceso de drogas del artista, y aparentes abusos hacia la modelo.



Si bien la estadounidense no habló de forma directa, su conocido destacó que se encontraba “estupefacta”.

​"En este momento, ella obviamente está en shock", explicó.

La noticia ha resultado todavía más impactante debido a que la modelo informó, el pasado lunes, a través de sus representantes legales, que envió una orden de cese y desistimiento al músico británico. En esta le solicitaba que dejara de buscarla por diversos medios y a través de diferentes personas, una insistencia que llevaba a cabo, al parecer, desde que terminaron su relación.



En las redes sociales de ella, los fanáticos han publicado mensajes de apoyo y destacan que no es la culpable del posible suicidio de Payne.

Una turbulenta relación marcada por la toxicidad



Desde que su relación inició en 2019, Henry señaló que el intérprete de Bedrooom Room la maltrataba y en una ocasión la obligó a abortar.



En mayo de este año, la joven publicó su verdad en el libro Looking Forward, narrativa en la que señala con lujo de detalles los abusos que vivió por parte del exintegrante de One Direction.

​“Desde que rompimos, él hace explotar mi teléfono. Siempre viene de diferentes números de teléfono, así que nunca sé de dónde va a venir (...) Él crea nuevas cuentas de iCloud para enviarme mensajes por iMessage. Siempre es una nueva cuenta de iCloud. Cada vez que veo una nueva en mi teléfono, pienso: ‘Ah, aquí vamos de nuevo’. "Es inquietante que este hombre siga haciéndome estas cosas. Me repugna este comportamiento diabólico. Es más que repugnante y desconcertante, por decir lo menos”, dijo la joven vía TikTok.

Esta situación la motivó, como se menciona anteriormente, a tomar acciones legales contra su exnovio.



Tras el anuncio de la muerte de Payne, el libro de la modelo se ha vendido como pan caliente en Amazon y, según fuentes cercanas a ella, no pretende sacar más copias por el momento “ya que no quiere lucrar con la muerte de Liam”.



Payne saltó a la fama en 2010 con su participación en The X Factor, programa que permitió la creación de la boyband One Direction. Desde su adolescencia, el intérprete tuvo problemas con las adicciones, al igual que algunos integrantes de esta misma banda.



En 2016, la boyband se separó definitivamente, por lo que Nial Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik, Harry Styles y Payne siguieron su carrera como solistas.