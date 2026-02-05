Exlíder de Héroes del Silencio, Enrique Bunbury, regresa a Costa Rica en concierto

El cantante y compositor español, Enrique Bunbury, confirmó su regreso a Costa Rica con un concierto programado para el 26 de octubre en San José, como parte de su nueva gira internacional Creer que se puede.



La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales oficiales del artista, donde se informó que el país forma parte del recorrido latinoamericano de su próximo tour. Por el momento, la productora local no ha anunciado el recinto oficial ni los detalles sobre la venta de boletos.



El anuncio generó una rápida reacción entre los seguidores costarricenses, quienes celebraron el regreso del exlíder de Héroes del Silencio, una de las bandas más influyentes del rock en español.

Bunbury es considerado una de las figuras más importantes del rock iberoamericano. Inició su carrera en los años 80 como vocalista de Héroes del Silencio y, desde 1997, desarrolla una sólida trayectoria como solista, caracterizada por la experimentación musical y letras de fuerte contenido poético. Su discografía incluye más de 15 álbumes de estudio y múltiples giras internacionales.



Como parte de esta nueva etapa artística, Bunbury lanzará su próximo disco, De un siglo anterior, el 17 de abril. Además, recientemente presentó el sencillo Creer que se puede creer, que forma parte del material promocional de la gira.



Costa Rica figura dentro de una extensa agenda internacional que también incluye fechas en México, Argentina, Perú, Chile, Estados Unidos, Colombia y España, país natal del artista.



Se espera que en los próximos días se confirme la sede del concierto en San José y se habilite la plataforma oficial para la compra de entradas.









