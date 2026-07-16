Exintegrante de Salserín regresa a Costa Rica con espectáculo junto a Eduardo Aguirre

El cantante venezolano René Velazco, exintegrante de Salserín, regresó a Costa Rica después de más de dos décadas. El artista presentará un espectáculo en el Jazz Café este viernes a las 8 p. m. junto al costarricense Eduardo Aguirre.

El reencuentro llega tras el lanzamiento de la versión en balada de Mi media mitad y en medio de un llamado de solidaridad con las víctimas del terremoto en Venezuela.

Velazco recordó que su última visita al país fue durante la Teletón de 2003, cuando impulsaba su carrera como solista. El cantante aseguró que siempre quiso regresar y reencontrarse con el público costarricense.

​"Para mí es un gran logro poder nuevamente estar aquí, traer mi música y reencontrarme con gente después de tantos años".

El artista contó que varios clubes de fans lo recibieron en el aeropuerto. Destacó que muchas seguidoras llegaron acompañadas por sus hijos y familias.

"Haber tenido la oportunidad de crecer paralelamente con tanta gente que apoyó mi música significa muchísimo. Es una experiencia muy bonita".

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Escuche aquí el tema:

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Velazco explicó que conoció a Eduardo Aguirre hace cuatro o cinco años. Ambos comenzaron a conversar sobre la posibilidad de realizar un espectáculo en Costa Rica. La relación se fortaleció con el paso del tiempo.









"Hablamos prácticamente a diario. Somos una amistad que se ha basado incluso en enviarnos memes. Lo respeto muchísimo como artista".

El cantante relató que Aguirre viajó hasta su casa en West Palm Beach, Estados Unidos, para proponerle grabar una nueva versión de 'Mi media mitad', composición de Gustavo Márquez que hizo famosa Rey Ruiz.





"Él me propuso grabar esa canción. Creo que tenemos muchas cosas en común, sobre todo la visión del negocio del entretenimiento".

La producción reúne además al saxofonista Daniel Morera, al pianista Raúl Antequera y al productor Yosef Flúmeri. La versión transforma el éxito salsero en una balada.

Un recorrido por su carrera

Velazco adelantó que el espectáculo ofrecerá un recorrido por las diferentes etapas de su trayectoria. El repertorio incluirá canciones de Salserín y de su carrera como solista.

​ "Va a ser un recorrido musical por mi trayectoria. Vamos a tener invitados especiales. Van a recordar muchas cosas".

El artista afirmó que el concierto busca despertar recuerdos en quienes crecieron con su música.

​"Van a revivir emociones. Va a ser una especie de cápsula del tiempo que recorrerá episodios de su vida".

Solidaridad con Venezuela

Durante la entrevista, Velazco también se refirió a los dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela semanas atrás. El cantante indicó que su familia sufrió daños en sus viviendas y confirmó la muerte de una actriz con la que trabajó durante la década de los noventa.

"Mi familia y la familia de mi esposa tuvieron complicaciones con las viviendas. También perdí a una persona con la que trabajé en los años 90".

El artista agradeció la solidaridad mostrada por Costa Rica y explicó que utiliza sus redes sociales para conectar a personas afectadas con organizaciones de ayuda.

"Agradezco muchísimo la empatía y el apoyo que ha mostrado el pueblo costarricense con Venezuela".

Velazco también pidió mantener el respaldo a las familias afectadas.

"Aunque ya pasaron los terremotos, va a costar mucho levantar el país y cualquier apoyo va a ser sumamente bienvenido".

​Nuevos proyectos

El cantante confirmó que recientemente lanzó el disco Quemar las naves. El álbum está disponible en plataformas digitales. Además, no descartó grabar nuevas colaboraciones con Eduardo Aguirre o con otros artistas costarricenses.

"Me encantaría trabajar con algún otro artista costarricense. Hay músicos emergentes que están haciendo un muy buen trabajo".

Velazco también anunció que participará en la Teletón Costa Rica los próximos 20 y 21 de noviembre y espera aprovechar esa visita para realizar nuevas presentaciones en el país.



