Exfigura de ‘Mira quién baila’ será la nueva presentadora de ‘Sábado Feliz’

La pantalla de Teletica se prepara para la incorporación de Libni “Mimi” Ortiz, conocida por su participación en Mira quién baila, como la nueva presentadora de Sábado Feliz.

“Mimi” estará en el programa junto al presentador Mauricio Hoffmann, quien ha sido la cara del espacio sabatino de entretenimiento y concursos desde sus inicios, hace 25 años.

Para Ortiz, esta oportunidad representa un sueño hecho realidad.

​“Hace como dos meses, fui convocada para ser la presentadora de 'Sábado Feliz' y eso me tiene todavía como que siento que estoy soñando. Es un papel muy importante para mí, un programa con el que crecí muchos años de mi vida. Poder hoy ser presentadora es una completa locura y un sueño que ni me imaginaba que iba a cumplir”, confesó a Teletica.com.

A pesar de que nunca imaginó llegar a un formato tan emblemático de la televisión nacional, Ortiz reconoce que cada oportunidad que ha recibido la ha llevado a crecer y aprender.

​“Todavía siento que estoy soñando, como que realmente me está pasando esto… cada oportunidad la agarro, aunque no sé qué estoy haciendo, pero ahí voy aprendiendo en el camino”, agregó.

El llamado de la productora, Gabriela Solano, fue inesperado y lleno de emociones.

​“Casi me muero cuando me dijeron. Escuché bien y me pregunté, ‘¿estoy despierta?’. Ahora estoy muy comprometida. Al principio me dio mucho miedo, porque sé perfectamente el peso del programa, el legado que viene dejando y lo importante que es para Teletica. Lo acepté como un reto, un desafío para mejorar cada vez más y poder dar la talla, sin decepcionar a la producción ni al público”, expresó.

Ortiz también habló de cómo concilia su vida personal con la profesional: madre, empresaria, creadora de contenido, bailarina y ahora presentadora.

​ “No sé ni cómo hago, soy un pulpo, pero todas las mamás así somos, multifacéticas y podemos con todo. Todo es cuestión de organización, planificación y entregar enfoque total en el momento. Pido milagros todos los días para sacar la agenda adelante”, aseguró.

Sobre lo que los televidentes pueden esperar, Ortiz destaca su intención de reconectar a las familias frente al televisor, algo que recuerda de su experiencia en Mira quién baila.

​“Uno de los comentarios que más me quedó en el corazón era que la gente decía que hacía años no se sentaba frente al televisor con su familia. Queremos retomar eso, con juegos, dinámicas, risas y la esencia del programa, creando esos recuerdos lindos en familia todos los sábados”.

En cuanto al apoyo de su pareja, el bailarín español Toni Costa, Ortiz subraya la importancia de su respaldo.

​ “Ahora seremos compañeros de trabajo (risas). Él en MQB y yo aquí, en el mismo canal. Él está muy feliz, no solo como pareja sino también profesionalmente. Sabe lo importante que es para mí, para mi crecimiento personal y mis sueños. Me apoya muchísimo, me da consejos, tiene mucha más experiencia que yo y, claramente, será mi principal 'fan'… y también mi principal crítico”, ratificó.

Con su energía, carisma y dinamismo, “Mimi” Ortiz promete traer frescura y chispa a Sábado Feliz, combinando alegría, humor y baile para ofrecer una experiencia que conecte con las nuevas generaciones sin perder la esencia del programa.

Su objetivo es que los sábados vuelvan a ser sinónimo de diversión en familia, creando momentos que queden en la memoria de todos los espectadores.