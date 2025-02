Exesposa de Alonso Solís se da nueva oportunidad en el amor: “Perdoné el pasado y seguí”

Periodista: Gabriela Solano.



Dicen que después de la tormenta, llega la calma. Y de esta tranquilidad es precisamente de la que disfruta hoy Deborah Soto, a quien la vida le sonríe con un nuevo amor. Para la joven, quien fuera esposa del exjugador Alonso Solís, el pasado quedó perdonado y sanado.

Hoy, junto a Esteban Campos, un ingeniero que conoció gracias a una amiga mutua, la entrenadora personal construye una vida lejos de sobresaltos, rodeada de chineos y sueños en común, que incluyen hasta la posibilidad de tener hijos, según le contó a Teletica.com.

A continuación, puede leer la entrevista completa con Soto.



¿Cómo se conocieron?

En la fiesta de cumpleaños de una amiga, en agosto pasado. Creo que todo estaba medio preparado. Nos sentaron en una mesa donde todos, menos él, nos conocíamos de la iglesia.

Fue muy gracioso porque, en la mesa, nos decían que hacíamos linda pareja y Esteban les seguía la corriente.



¿Cuándo fue la primera cita?

Al día siguiente me invitó al cine. Fue muy bonito porque al inicio uno va “tranquilo”, pero Esteban me dijo que me quería conocer de verdad, para tener algo juntos y en serio. Que no quería perder el tiempo. Me quería de novia.



¿Sintió desconfianza?

Sí. Al inicio desconfiaba de él y de todo. Me parecía muy bueno para ser cierto. No podía ser tan perfecto. No es “fiestero”, hace ejercicio, es serio, no es coqueto. Los primeros meses me costó creerle, pero luego vi que es real y que sí quiere todo conmigo.



¿Cuánto tiempo estuvo soltera?

Seis meses. Quería quedarme así un tiempo y se lo dije a Esteban. Pero, después de varias citas y ver cómo es con su familia, sentí que me debía la oportunidad de ser feliz con alguien como él. Necesitaba arriesgarme y conocer a alguien con quien pudiera construir un futuro.

Deborah Soto y su novio, Esteban Campos.

Quieren tener hijos



Usted compartió imágenes del viaje que hicieron hace unos días. ¿Se comprometieron?

(Se ríe) No. Fuimos a Los Cabos (México) para formalizar la relación y que yo viera que quería una vida conmigo. El viaje fue como de sueño, tuvimos una cena especial. Esteban llevó pétalos de rosa desde Costa Rica y hubo juego de pólvora. Quiero dar ese paso con él, pero vamos lento.



Pero, ¿sí han hablado de matrimonio?

Sí. Hemos hablado de ser papás, de tener metas juntos, de la casa y otros temas. Queremos llevar un curso en la iglesia que nos prepare para dar ese paso (matrimonio). Hace poco decidimos vivir juntos y eso también es importante.



¿Qué la enamoró de Esteban?

Su caballerosidad. Lo admiro y lo respeto. Es demasiado chineador. En toda mi vida, nadie me había cuidado tanto como lo hace Esteban. Siempre está pendiente de mí, de que esté feliz, tranquila y relajada. No estoy acostumbrada a que me protejan tanto y estén pendientes de todos mis detalles. Y eso, hace que lo ame más.



En las relaciones, el amor siempre es diferente. ¿Cómo definiría el que siente por Esteban?

Es el hombre de mi vida. Te voy a decir algo que nunca he contado y se lo dije a él hace poquito: en el 2021 le escribí a Dios y le pedí que un amor muy grande llegara a mi vida. Hice una lista de 15 cualidades en un hombre que yo consideraba me podrían llenar el alma. Y Esteban tiene eso y más. Hasta físicamente es como lo imaginé (se ríe).

Recientemente, la pareja realizó un viaje a México.

Perdonó y sanó su pasado









¿Cómo se siente en este momento?

¡Feliz! Dios me sorprendió. Nunca había vivido una relación así. Lo veo y lo veo, y siento las mariposas en el estómago y pienso “Dios es bueno”. En todas las etapas de mi vida he sentido amor por mis parejas, pero ahora es distinto porque es un enamoramiento que viene desde la madurez.



¿Y cómo lo hace distinto?

Es un amor tranquilo. Me da paz. No hay días de sobresaltos. Es una relación transparente y sincera. Sé que todo lo que dice y hace es verdad. Esteban es un hombre íntegro, bondadoso. Con él aprendí a confiar de nuevo.



En retrospectiva, ¿su relación anterior le dejó alguna lección?

Creo que aprendí a no apresurarme, a pensar con calma las decisiones. A ver el futuro en pareja por etapas y también siento que me hizo madurar mucho. Perdoné el pasado y seguí adelante. Logré sanar y eso me ayudó a estar lista para mi presente.