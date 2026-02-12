Excompañero asegura que Luis Lauretto “decidió irse” del centro de rehabilitación

A poco más de un año de haber sido rescatado de la indigencia e ingresado a un centro de rehabilitación, el expresentador de VM Latino, Luis Lauretto, “Laurito”, dejó el internamiento de forma voluntaria, según confirmó este jueves Esteban Vargas, uno de los amigos que ha estado cerca de su proceso.

Vargas aclaró que Lauretto no se escapó ni fue retirado del centro, sino que tomó la decisión personal de irse a inicios de febrero, luego de haber completado su tratamiento clínico.

“Él no se escapó, él decidió irse. Ya había culminado su tratamiento. El siguiente paso era una casa media, pero él dijo que quería irse a vivir con una hermana”, explicó Vargas.

Lauretto permaneció casi un año en el centro de rehabilitación, tras haber sido ingresado en enero de 2025, cuando un grupo de excompañeros de VM Latino, encabezados por figuras como el locutor Tony Bertarioni, “El Tigre Tony”, lograron sacarlo de la calle y costear su internamiento.

En aquel momento, Bertarioni había detallado que el proceso implicaba una inversión mensual cercana a los ₡250.000, cubriendo atención clínica, medicación y acompañamiento psicológico, mientras Lauretto enfrentaba la desintoxicación del alcohol y un cuadro de depresión.

Un año después, la situación es distinta, pero aún incierta.

Vargas señaló que actualmente no puede confirmar que Lauretto esté nuevamente en condición de calle, pese a fotografías y versiones que circulan en redes sociales.

“Yo no lo he visto, no puedo asegurar que esté en la calle. Lo último que sabemos es que se fue donde una hermana que lo visitaba mucho en el centro”, indicó.

El grupo de amigos mantiene la disposición de ayudarlo nuevamente, aunque recalca que cualquier apoyo dependerá de la decisión del propio expresentador.

“Ya es una persona adulta. No se le puede obligar a nada. Dependiendo de lo que él quiera hacer, lo vamos a apoyar”, agregó Vargas.

Más de una década después de su época dorada en televisión, recordado especialmente por su programa Junkie TV, Lauretto sigue contando con el respaldo emocional de quienes compartieron con él en el canal.

Por ahora, su paradero exacto y estado personal siguen sin ser confirmados, mientras sus allegados esperan poder contactarlo nuevamente para conocer qué rumbo desea tomar.