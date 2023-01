Excantante de los Sex Pistols quiere representar a Irlanda en Eurovisión

El excantante del histórico grupo punk británico Sex Pistols, John Lydon, conocido sobre el escenario como Johnny Rotten, competirá para representar a Irlanda en el festival de Eurovisión en mayo, anunció el lunes la radiotelevisión irlandesa RTE.



El grupo actual del músico, Public Image Ltd, es uno de los seis intérpretes entre los que se deberá elegir a quien defenderá los colores de Irlanda en el concurso de la canción que este año se celebra en Liverpool, en el norte de Inglaterra.



El grupo, formado tras la separación de los Sex Pistols en 1978, conocerá su suerte tras un programa televisado en febrero en el que actuarán contra los demás candidatos, incluida la banda irlandesa Wild Youth.



Lydon, de 66 años, nació en Londres de padres irlandeses.



Public Image Ltd ha anunciado que interpretará un emotivo tema que el cantante escribió en homenaje a su esposa Nora, enferma de Alzheimer.



Ucrania ganó el concurso de Eurovisión el año pasado. Aunque el país ganador suele acoger el evento al año siguiente, los organizadores consideraron que no podría hacerlo debido a la invasión rusa, por lo que decidieron celebrarlo en el Reino Unido, que quedó segundo e inmediatamente ofreció su ayuda a Kiev.



La final tendrá lugar el 13 de mayo.