Eurovisión decidirá en noviembre si Israel puede participar en el concurso de 2026

Los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) votarán en noviembre sobre la participación de Israel en el festival musical Eurovisión, después de que varios países llamaran al boicot, indicó la organización este viernes.

La votación se celebrará durante una "reunión extraordinaria", precisó la mayor alianza mundial de medios públicos.

Los países europeos están divididos en cuanto a la participación de Israel debido a su campaña militar en la Franja de Gaza.

Austria, anfitriona de la edición 2026, criticó los llamados a boicot de España, Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos, que no enviarán representante al certamen en mayo próximo si Israel participa.

Escenario político, no solo cultural

El ministro alemán de Cultura, Wolfram Weimer, se sumó a las críticas y afirmó que excluir a Israel equivaldría a "transformar en tribunal lo que es una fiesta de la concordia entre los pueblos".

La televisora española RTVE anunció este mes que no enviaría un representante a Eurovisión "si Israel continúa en el festival de música mientras persiste la masacre en Gaza".

La cantante israelí y sobreviviente del ataque del grupo terrorista palestino Hamás que desencadenó el conflicto en Gaza, Yuval Raphael, quedó segunda en la edición de 2025, aupada por el voto del público.

Eurovisión suele ser escenario de pugnas geopolíticas. Rusia fue excluida por la invasión de Ucrania en 2022. Un año antes, Bielorrusia corrió la misma suerte por la controversial reelección de Alexander Lukashenko, la cual según la oposición fue fraudulenta.