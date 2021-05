Estudiante rompe récord en la “silla caliente”: se llevó ₡3 millones

Una joven estudiante universitaria se llevó por primera vez 3 millones de colones en la quinta temporada del programa de su Teletica Canal 7, ¿Quién quiere ser millonario?



Carolina Reyes Avendaño es estudiante de ingeniería en construcción en el TEC y, aunque estuvo nerviosa, logró avanzar hasta la décima pregunta.

“Aunque no me siento obligada a responder todo correctamente, espero que los nervios no me traicionen, a veces uno se sabe la respuesta, pero por estar nervioso no piensa bien”, expresó la joven de 22 años antes de iniciar el programa.

Reyes fue gastando sus comodines de manera estratégica hasta llegar a la pregunta número 10 donde se le agotaron los comodines y decidió “batearla”, pues ya no tenía nada que perder por estar en zona segura.

“Me gusta proponerme retos, mejorar y quise hacer la audición para probarme”, relató la vecina de Aserrí, quien es la participante que ha llegado más largo en los cuatro episodios que llevamos de la temporada.

La pregunta que la participante no supo contestar correctamente fue:

De los siguientes expresidentes, ¿Quién usó peluca a causa de la alopecia?

A: Julio Acosta

B: Federico Tinoco (Respuesta correcta)

C: Rafael Iglesias

D: León Cortés Castro

Si desea ver toda la destacada participación de Carolina y el programa completo de QQSM lo puede hacer ingresando a este enlace.