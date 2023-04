Estrenos de viernes: Foo Fighters, Feid y Sean Paul, y Fonseca con Juan Luis Guerra

Después de un año de pérdidas, introspección personal y recuerdos agridulces, Foo Fighters regresa con But Here We Are, que sale el 2 de junio.



But Here We Are es un testimonio de los poderes curativos de la música, la amistad y la familia. Se suma al álbum recientemente anunciado con el single principal Rescued, la primera de 10 canciones que abarcan toda la gama emocional, desde la rabia y la tristeza hasta la serenidad y la aceptación, y una miríada de puntos intermedios.