Estrellas del pop critican fin de libre circulación por el Brexit

Londres, Reino Unido | Debido al Brexit, los músicos ya no pueden moverse libremente entre el Reino Unido y la Unión Europea para sus giras por falta de acuerdo entre Londres y Bruselas, lo que provocó protestas de estrellas como Dua Lipa o Thom Yorke.



El cantante de Radiohead tildó de "blando" al gobierno de Boris Johnson y Tim Burgess, líder del grupo indie The Charlatans, acusó al ejecutivo de "tratar a los artistas con (...) desprecio".



Pero el gobierno británico aseguró el lunes haber propuesto a la UE "un ambicioso acuerdo sobre viajes de negocios temporales que hubiera cubierto a los músicos". Y "la UE se negó", precisó un portavoz del primer ministro.



Según el diario The Independent, que citaba a una fuente europea en Bruselas, fue el Reino Unido el que rechazó una propuesta estándar de la UE, que concedía una exención de visado de tres meses para artistas y creadores, en busca de mejores condiciones que no obtuvo.



Así, con el fin de la libre circulación entre el continente y el Reino Unido desde el 1 de enero, todos los músicos tienen que obtener ahora visados individuales antes de viajar a cualquier país de la UE, y a todos ellos en caso de una gira continental, lo que conlleva costes adicionales en tiempo y dinero.



Una petición al gobierno y al parlamento que pide la exención de visado para los profesionales de la música y otros artistas recogió más de 247.000 firmas.



Varias estrellas, entre ellos Louis Tomlinson de One Direction, Thom Yorke de Radiohead y Dua Lipa, han pedido a sus fans que la apoyen.



La industria musical británica ya está devastada por la pandemia de covid-19 y las nuevas restricciones contra el coronavirus han postergado sin fecha la perspectiva de un retorno a las salas de conciertos, las giras y los festivales.

